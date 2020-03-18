Названы причины провала Samsung Galaxy S20

Источники в цепочке производства смартфонов Samsung объяснили слабый интерес потребителей к новым девайсам бренда. В число причин входят экономический кризис и пандемия коронавируса, сообщает корейское издание The Elec.
Инсайдеры заявили, что продажи устройств линейки Galaxy S20 уступают продажам прошлогодней серии смартфонов. Эксперты винят в этом глобальный экономический кризис и спад производства. Также на темпы продаж повлияла пандемия смертельного вируса, из-за которой потенциальные покупатели гаджетов не ходят в магазины. Третьим фактором, повлиявшим на плохую динамику продаж, источники назвали снижение субсидий, выплачиваемых Samsung ритейлерам.
Корейская компания уже отреагировала на слабые продажи сокращением заказов на производство компонентов, необходимых для сборки и ремонта Galaxy S20. Ранее Samsung предполагала, что Galaxy S20+ окажется самой продаваемой моделью линейки и прогнозировала интерес к флагману Galaxy S20 Ultra. Однако инсайдеры рассказали, что количество предзаказов на топовую модель составили чуть более 50 процентов от запланированного числа, и сравнивают это с провалом.
Эксперты заметили, что корейский производитель не был готов к подобным темпам продаж. Samsung прогнозировала повышенный интерес в первые месяца после выхода модели на рынок и спад во втором квартале года. Также в 2019 году компания планировала, что Galaxy S10 окажется бестселлером, но самым популярным аппаратом линейки стал Galaxy S10+.
Глобальные продажи Galaxy S20 стартовали в начале марта. К середине месяца смартфоны вышли на рынок 20 стран, аппараты будут представлены в 130 странах к концу марта.
В России флагманские гаджеты стали официально доступны 13 марта. Стоимость базового флагмана линейки составила 70 тысяч рублей, топовый Galaxy S20 Ultra был оценен в 100 тысяч рублей.
В начале марта отраслевые источники рассказали, что смартфоны серии Galaxy S20 провалились в первый день продаж. В Южной Корее было продано около 70 тысяч новых девайсов, тогда как прошлогодний флагман Galaxy S10 разошелся тиражом около 140 тысяч единиц в первые сутки после старта продаж.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк и повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения