Названы причины провала Samsung Galaxy S20

Источники в цепочке производства смартфонов Samsung объяснили слабый интерес потребителей к новым девайсам бренда. В число причин входят экономический кризис и пандемия коронавируса, сообщает корейское издание The Elec.

Инсайдеры заявили, что продажи устройств линейки Galaxy S20 уступают продажам прошлогодней серии смартфонов. Эксперты винят в этом глобальный экономический кризис и спад производства. Также на темпы продаж повлияла пандемия смертельного вируса, из-за которой потенциальные покупатели гаджетов не ходят в магазины. Третьим фактором, повлиявшим на плохую динамику продаж, источники назвали снижение субсидий, выплачиваемых Samsung ритейлерам.

Корейская компания уже отреагировала на слабые продажи сокращением заказов на производство компонентов, необходимых для сборки и ремонта Galaxy S20. Ранее Samsung предполагала, что Galaxy S20+ окажется самой продаваемой моделью линейки и прогнозировала интерес к флагману Galaxy S20 Ultra. Однако инсайдеры рассказали, что количество предзаказов на топовую модель составили чуть более 50 процентов от запланированного числа, и сравнивают это с провалом.

Эксперты заметили, что корейский производитель не был готов к подобным темпам продаж. Samsung прогнозировала повышенный интерес в первые месяца после выхода модели на рынок и спад во втором квартале года. Также в 2019 году компания планировала, что Galaxy S10 окажется бестселлером, но самым популярным аппаратом линейки стал Galaxy S10+.

Глобальные продажи Galaxy S20 стартовали в начале марта. К середине месяца смартфоны вышли на рынок 20 стран, аппараты будут представлены в 130 странах к концу марта.

В России флагманские гаджеты стали официально доступны 13 марта. Стоимость базового флагмана линейки составила 70 тысяч рублей, топовый Galaxy S20 Ultra был оценен в 100 тысяч рублей.

В начале марта отраслевые источники рассказали, что смартфоны серии Galaxy S20 провалились в первый день продаж. В Южной Корее было продано около 70 тысяч новых девайсов, тогда как прошлогодний флагман Galaxy S10 разошелся тиражом около 140 тысяч единиц в первые сутки после старта продаж.

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