Samsung Galaxy S20 провалился в первый день продаж

Результаты продаж смартфонов линейки Samsung Galaxy S20 в первый день запуска оказались хуже, чем у прошлых флагманов компании. Источники полагают, что причина провала девайсов заключается во вспышке пневмонии COVID-19 и отсутствии скидок, сообщает корейское агентство Yonhap.

Отраслевые источники рассказали, что в первый день продаж, который состоялся в четверг, 27 февраля, в Корее, Samsung продала порядка 70,8 тысячи единиц устройств. Представитель одной из телекоммуникационных компаний объяснил прессе, что главная причина провала кроется в угрозе распространения пневмонии COVID-19, из-за которой в магазинах снизился поток покупателей. Еще одной причиной называют отсутствие скидок на новые смартфоны и снижение размера субсидий, выделяемых Samsung ритейлерам.

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После релиза прошлогоднего Galaxy S10 в первый день продаж было реализовано около 140 тысяч устройств. По данным The Korea Herald, дебют на рынке флагмана Galaxy Note 10 был отмечен 220 тысячами проданных за сутки экземпляров.

В конце февраля стало известно, что число заболевших пневмонией COVID-19 в Южной Корее превысило 700 человек. По состоянию на 24 февраля в стране было зафиксировано 763 случая заражения вирусом, семь заболевших умерли.

Линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 была представлена в середине февраля. Новые устройства получили AMOLED-экраны, самые мощные на данный момент процессоры Snapdragon 865 и Exynos 990, актуальную ОС Android 10. Топовый аппарат серии — Galaxy S20 Ultra — отличается камерой с ведущим объективом разрешением 108 мегапикселей и стократным зумом. Стоимость аппаратов линейки колеблется в диапазоне от 70 до 100 тысяч рублей.

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