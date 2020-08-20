Xiaomi раскрыла устройство прозрачного телевизора

Xiaomi рассказала о нюансах создания первого телевизора с прозрачным экраном. Компания отметила, что ей удалось довести экспериментальный прототип до серийного образца, говорится в аккаунте Xiaomi TV в Weibo.

По словам представителей бренда, Mi TV Lux Transparent Edition сконструирован таким образом, что все внутренние компоненты устройства оказались расположены не на задней стороне матрицы, а в нижней части телевизора. Для достижения эффекта прозрачности процессор, материнская плата, динамики и прочие компоненты были вынесены в подставку устройства.

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Инженеры Xiaomi раскрыли информацию о том, что для достижения прозрачности устройства им пришлось использовать особую RGBW-матрицу. В отличие от обычных матриц для телевизоров, используемая в Mi TV Lux Transparent Edition наполовину состояла из прозрачных пикселей. Субпиксели в количестве двух миллионов единиц были расположены таким образом, чтобы пользователь мог видеть изображение на экране и то, что находится за телевизором.

Специалисты подчеркнули, что изначально телевизор существовал в виде концепта, но инженерам удалось «оживить прозрачное стекло». Для конструирования особой матрицы был использован специальный метод склейки компонентов и налажена система охлаждения гаджета. Xiaomi отметила, что перед выходом на рынок телевизор прошел ряд испытаний и получил несколько сертификатов.

Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) отметил успех прозрачного телевизора и заметил, что компания не собирается выпускать похожие смартфоны с прозрачным дисплеем. Mi TV Lux Transparent Edition был представлен 12 августа, стоимость телевизора составила 49 999 юаней или около 530 тысяч рублей.