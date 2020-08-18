Глава Xiaomi высказался о создании прозрачного смартфона

Xiaomi не планирует выпускать смартфон с прозрачным корпусом. Об этом руководитель компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) высказался в своем аккаунте в Weibo, сообщает издание MyDrivers.

Отвечая на вопросы подписчиков, предприниматель заметил, что на данный момент создать подобный девайс сложно. Однако Цзюнь подчеркнул, что в линейке смартфонов Xiaomi есть устройства с прозрачной крышкой, через которую можно наблюдать комплектующие гаджета. В частности глава компании посоветовал пользователям присмотреться на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra, имеющий подобную заднюю панель.

Журналисты заметили, что выпуск смартфона с прозрачным экраном в ближайшее время маловероятен, так как за дисплеем в телефонах скрыты основные компоненты аппарата. При этом выпустить телевизор с прозрачной матрицей возможно в случае, если перенести его внутренние детали в подставку под девайс.

Xiaomi представила Mi TV Lux Transparent Edition, имеющий прозрачную панель, 12 августа. Устройство получило OLED-экран диагональю 55 дюймов с частотой обновления экрана 120 герц, поддержку технологии компенсации движения MEMC и технологии Dolby Atmos. Стоимость телевизора составляет 49 999 юаней, или около 525 тысяч рублей.