Xiaomi выпустила прозрачный телевизор

Xiaomi представила телевизор с прозрачной панелью. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание GizChina.

Mi TV Lux Transparent Edition оснащен полупрозрачной OLED-панелью диагональю 55 дюймов. При выводе изображения на экран пользователь может увидеть, что находится за ним. Телевизор имеет частоту обновления экрана 120 герц, глубину цвета 10 бит и охватывает 93 процента цветового пространства DCI-P3.

Xiaomi также заявила, что время отклика телевизора равняется одной миллисекунде. Выпущенный аппарат работает на чипе MediaTek 9650, поддерживает технологию компенсации движения MEMC и технологию Dolby Atmos. Толщина корпуса устройства составляет 5,7 миллиметра.

Журналисты обратили внимание, что Mi TV Lux Transparent Edition является первым телевизором с прозрачной панелью, который будет производиться серийно. Первый подобный девайс был продемонстрирован компанией Samsung в 2016 году, затем похожий телевизор выпустила LG.

Стоимость Mi TV Lux Transparent Edition составляет 49 999 юаней, или около 525 тысяч рублей. О сроках поступления новинки в продажу и регионах, в которых телевизор будет доступен для покупки, не сообщается.