Сергей Лазарев приехал на последний звонок к школьникам из российского города

Певец Сергей Лазарев откликнулся на призыв 11-классников из Нижнего Новгорода и приехал на их последний звонок. Соответствующее видео размещено на странице исполнителя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Лазарев рассказал, что видеоролик учеников школы № 47 из российского города с просьбой посетить их праздничное мероприятие попался ему пару недель назад и он не смог не отреагировать. «Ребята ждали, верили, готовились и вели обратный отсчет каждый день! Если очень чего-то хотеть, верить, прикладывать усилия, то возможно все! Пусть этот день будет тому доказательством», — написал певец.

На размещенных в сети кадрах Лазарев приходит на торжественную линейку, делает фото со школьниками, поздравляет их и желает им удачи во взрослой жизни.

Ролик, в котором школьники из Нижнего Новгорода обратились к артисту, появился в аккаунте ученицы Анастасии Шаповаловой в мае. Пост набрал за четыре дня 5,3 миллиона просмотров и более 7 тысяч комментариев.