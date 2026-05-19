17:53, 19 мая 2026

Российские выпускники пригласили Сергея Лазарева на последний звонок и прославились в сети

Мария Винар

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Выпускники Нижнего Новгорода пригласили певца Сергея Лазарева на последний звонок и прославились в сети. Публикация завирусилась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ученица школы №47 Анастасия Шаповалова разместила в своем аккаунте ролик, в котором они и ее одноклассники обратились к артисту. Подростки сообщили, что их последний звонок состоится 26 мая в 10:00 часов утра.

«Уважаемый Сергей Лазарев! Знаем, что вы приезжаете к нам в город с концертом 25 и 26 мая. Мы бы хотели пригласить вас на наш последний звонок, который состоится 26 мая. Школа находится напротив Дворца спорта. Это было бы огромным подарком для нас на наш праздник. Мы вас любим», — сказали школьники в видео.

Пост набрал за четыре дня 5,3 миллиона просмотров и более 7 тысяч комментариев, в которых другие пользователи сети массово отметили поп-исполнителя. Сам Лазарев пока не ответил на приглашение школьников.

Ранее известный российский певец Дмитрий Маликов впервые побывал в Магнитогорске и заявил, что это была любовь с первого взгляда.

