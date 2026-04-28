Известный российский певец оценил Магнитогорск словами «просто шик»

13:54, 28 апреля 2026

Певец Дмитрий Маликов описал Магнитогорск словами «любовь с первого взгляда»
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Известный российский певец Дмитрий Маликов впервые побывал в Магнитогорске и заявил, что это была любовь с первого взгляда. О поездке он рассказал в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В городе артист посетил цех металлургического комбината, после чего отправился на матч местного «Металлурга» против «Ак Барса».

После зрелищной игры исполнитель отправился путешествовать по городу на автомобиле. Он любовался местными видами из авто и восхищался ими. Сам город Маликов назвал удивительным и поблагодарил его за прием.

«Коровки, овечки. Замечательно! Посмотрите, какая природа красивая! Просто шик: темные облака, поле, мотоцикл — пара едет. Романтика!» — рассуждал он на камеру.

Ранее ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе посетил Челябинск и нашел необычный способ «починить настроение».

