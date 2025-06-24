Цискаридзе приехал в Челябинск и нашел необычный способ «починить настроение»

Цискаридзе научили лепить пельмени в Челябинске

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе на минувших выходных посетил Челябинск. Там артисту показали необычный способ развить мелкую моторику, о чем он рассказал в своем Telegram-канале.

Так, Цискаридзе опубликовал видео, на котором вместе с детьми принял участие в мастер-классе по лепке пельменей.

«Для тех, у кого неделя началась трудно. (…) Небольшой совет для починки настроения — поработать руками. Мы, к примеру, на Урале развивали мелкую моторику и вместе с детьми учились лепить пельмени», — подписал он публикацию, добавив, что такое занятие хорошо помогает разгрузить голову и снять волнение.

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