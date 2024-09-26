Россиянам посоветовали способ снятия стресса вместо алкоголя

Нутрициолог Молчанова назвала хобби и спорт здоровыми способами снятия стресса

Несмотря на то что многие снимают стресс с помощью алкоголя и вредной еды, существует много здоровых способов это сделать, заявила главный нутрициолог бренда Dietelle Ксения Молчанова. Их специалистка посоветовала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Одним из самых простых и доступных способов борьбы со стрессом эксперт назвала физическую активность. Когда человек активно двигается, занимается спортом, организм начинает вырабатывать «гормоны счастья» эндорфины, которые естественным образом повышают настроение и снижают уровень тревожности, объяснила она.

«Даже небольшие нагрузки, такие как прогулка в парке или короткая утренняя пробежка, могут оказать значительное положительное влияние на психическое состояние. Спорт помогает избавиться от мышечного напряжения, которым часто сопровождается стресс», — заверила нутрициолог.

По словам Молчановой, еще один эффективный метод — это творчество. Любое хобби, будь то музыка, рисование, фотография или ведение дневника, помогают выразить эмоции и переключиться.

Творческая деятельность активирует те же участки мозга, которые отвечают за удовольствие и снижение уровня стресса. Это может быть как профессиональная, так и любительская практика. Например, рисование или ведение дневника не требуют особых навыков, но помогают выработать привычку самовыражения и освобождения от накопившихся эмоций Ксения Молчанова нутрициолог

Кроме того, специалистка порекомендовала медитацию. Она заверила, что даже 10-15 минут медитации в день могут значительно улучшить эмоциональное состояние. Регулярная практика снижает уровень гормона стресса кортизола, улучшает концентрацию внимания и способствует развитию позитивного мышления.

Дыхательные упражнения также помогают бороться со стрессом, добавила нутрициолог. «Глубокое, осознанное дыхание стимулирует парасимпатическую нервную систему, что помогает замедлить сердцебиение, снизить артериальное давление и успокоить тело», — объяснила она.

Кроме того, по словам Молчановой, с сильным стрессом помогут справиться эмоциональная поддержка друзей и близких и прием витаминных комплексов. Особенно важны для здоровья нервной системы витамины группы В и аминокислоты 5-HTP (5-гидрокситриптофан), преобразующаяся в мозге в «гормон счастья» серотонин и обладающий успокоительным действием L-теанин.

Ранее врач-терапевт и врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ильницкий рассказал про влияние стресса на жизнь в старости. По его словам, хроническое нервное перенапряжение в среднем возрасте может привести к риску развития деменции в старости.