18:52, 19 мая 2026Мир

Небензя оценил настрой Трампа по урегулированию на Украине

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Помочь пытается администрация президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач», — сказал политик.

При этом Небензя выразил признательность за поддержку инициативы, связанной с предложением о временном прекращении огня 8-9 мая.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине во время встречи в Пекине.

