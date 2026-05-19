Небензя оценил настрой Трампа по урегулированию на Украине

Небензя: Трамп и его администрация стремятся к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп и его администрация искренне стремятся способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Помочь пытается администрация президента Соединенных Штатов. Дональд Трамп, судя по всему, искренне стремится к урегулированию. Но у Вашингтона есть много других приоритетных задач», — сказал политик.

При этом Небензя выразил признательность за поддержку инициативы, связанной с предложением о временном прекращении огня 8-9 мая.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили конфликт на Украине во время встречи в Пекине.