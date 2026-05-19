Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:50, 19 мая 2026Культура

Фанатов «Эйфории» возмутил секс на фоне нацистской символики

Создателя сериала «Эйфория» обвинили в пропаганде нацизма из-за сцены секса
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники хитового сериала «Эйфория» обвинили режиссера Сэма Левинсона в пропаганде нацистской символики из-за сомнительной интимной сцены. Об этом сообщает Daily Mail.

Зрители раскритиковали Левинсона после выхода шестого эпизода шоу, в котором героиня порноактрисы Хлои Черри набивает себе татуировку со свастикой на пояснице. Ранее она же снялась в откровенной сцене на фоне нацистского флага.

Все эти детали возмутили фанатов, которые заявили, что создатели их любимого проекта решили просто эпатировать и шокировать, вместо того чтобы развивать историю и персонажей.

Ранее звезду скандального сериала Сидни Суини обвинили в пропаганде педофилии за откровенные кадры с соской. По сюжету персонаж работает вебкам-моделью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выступил с предупреждением НАТО

    Российский чиновник пожаловался на наличие только одного костюма

    Рубио пожаловался генсеку ООН на Иран

    Глава РФПИ Дмитриев завел аккаунт в китайской соцсети

    Врач рассказала о влиянии одного бокала вина в день на здоровье

    В НАТО рассказали подробности вывода войск США из Европы

    Возлюбленный известной блогерши случайно съел прах ее бабушки

    На Украине напомнили о связях Ермака с Россией

    Биопластик из кильки создали в России

    Внешность знаменитого убийцы на заседании суда вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok