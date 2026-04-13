Звезду «Эйфории» обвинили в пропаганде педофилии

Сидни Суини обвинили в пропаганде педофилии за откровенные кадры с соской

Создатели хитового сериала «Эйфория» и актриса Сидни Суини стали объектами жесткой критики со стороны сообщества и поклонников шоу. Об этом сообщает портал TMZ.

Все дело в анонсах третьего сезона, которые были опубликованы в сети накануне премьеры продолжения. На нескольких кадрах видно, что одна из героинь в исполнении как раз Суини предстала в откровенных позах в образе младенца и с соской во рту. По сюжету, персонаж работает вебкам-моделью.

В социальных сетях многие критики и даже зрители из числа фанатов «Эйфории» были шокированы такими провокационными сценами. Они обвинили сценаристов и саму актрису в романтизации и пропаганде педофилии, а также сексуализации новорожденных детей. Какой-либо официальной реакции со стороны студии или самой Сидни пока не было.

Ранее американскую актрису Сидни Суини, известную своими откровенными снимками и рекламой собственного бренда нижнего белья, обвинили в расизме из-за промо с фразой про «хорошие гены».