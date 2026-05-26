19:45, 26 мая 2026

Единственный в России 115-летний пароход-колесник вновь вышел в рейс

Варвара Кошечкина
Фото: Wikipedia

Единственный в России 115-летний колесный пароход «Николай Гоголь» вновь заработал в Архангельске и уже успел выйти в свой первый рейс. Об этом стало известно «Родине».

Судну провели капитальный ремонт, после чего оно смогло выйти в акваторию Северной Двины. 115-ю навигацию «Николая Гоголя», как отмечается, открыли 100 представителей Российского военно-исторического общества (РВИО), приехавшие в Архангельск со всей страны.

Фантастика! Все его агрегаты работают 115 лет! Я желаю всем нам, чтобы мы тоже смогли отработать 115 лет и потом еще немножко

Николай Овсиенкозаместитель председателя РВИО

Уникальный пароход-колесник был построен на заводе «Красное Сормово» в начале 1911 года. Изначально он ходил на линии Вологда — Архангельск. Уже вскоре его стали называть одним из самых комфортабельных в Российской империи. На пароходе пассажирам подавали изысканные блюда, в том числе рябчиков и тетеревов.

Позже, во время Гражданской и Великой Отечественной войны, колесник перевозил раненых, боеприпасы и продовольствие, неся службу во благо армии. В 1960-х его переквалифицировали и отдали под туристическую деятельность. «Николай Гоголь» мог быть списан и разобран еще 1970-х, но его спасли советские активисты. В итоге колесник омолодили, вновь перекрасив в белый цвет, и превратили в настоящий памятник судостроительству. В настоящее время он все так же «стоит на ногах».

Ранее в акватории залива Петра Великого был найден пароход «Князь Горчаков». Он подорвался на морской мине в районе острова Аскольд в мае 1906 года, когда шел во Владивосток из Одессы.

