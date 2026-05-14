12:57, 14 мая 2026

Найден подорвавшийся на мине больше 100 лет назад «Князь Горчаков»

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Mikhailov / Russian Look / Globallookpress.com

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на морской мине в мае 1906 года на подходе к Владивостоку из Одессы. Подробности приводит «Интерфакс».

В пресс-службе оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ сообщили, что обследованием объекта занимались экипаж гидрографического судна «Антарктида», специалисты Гидрографической службы, а также представители фонда «Люди моря». Они пришли к выводу, что по размерам и очертаниям находка напоминает «Князя Горчакова».

Известно, что пароход играл важную роль в транспортной системе Российской империи. Судно доставляло военные грузы и перевозило демобилизованных солдат. Во время Русско-японской войны «Князь Горчаков» вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры.

18 мая 1906 года он подорвался на мине у острова Аскольд. В носовой части судна образовалась пробоина, спасти его не удалось. Однако команда парохода не пострадала: моряки покинули борт на шлюпках.

После этого найти точное место, где затонул «Князь Горчаков», не удавалось из-за интенсивного судоходства, тумана и ограниченной видимости.

Ранее сообщалось об обнаружении американского истребителя Bell P-39 Airacobra («Аэрокобра») в Олонецком районе Карелии после наводки местного жителя.

