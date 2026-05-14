Найден подорвавшийся на мине больше 100 лет назад «Князь Горчаков»

Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружили судно, затонувшее более 100 лет назад. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», подорвавшийся на морской мине в мае 1906 года на подходе к Владивостоку из Одессы. Подробности приводит «Интерфакс».
В пресс-службе оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ сообщили, что обследованием объекта занимались экипаж гидрографического судна «Антарктида», специалисты Гидрографической службы, а также представители фонда «Люди моря». Они пришли к выводу, что по размерам и очертаниям находка напоминает «Князя Горчакова».
Известно, что пароход играл важную роль в транспортной системе Российской империи. Судно доставляло военные грузы и перевозило демобилизованных солдат. Во время Русско-японской войны «Князь Горчаков» вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры.
18 мая 1906 года он подорвался на мине у острова Аскольд. В носовой части судна образовалась пробоина, спасти его не удалось. Однако команда парохода не пострадала: моряки покинули борт на шлюпках.
После этого найти точное место, где затонул «Князь Горчаков», не удавалось из-за интенсивного судоходства, тумана и ограниченной видимости.
