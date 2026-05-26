В Госдуме рассказали о стратегии борьбы НАТО с Россией

Депутат Завальный: Удары по энергоинфраструктуре России стали стратегией НАТО

Удары по энергетической инфраструктуре России стали стратегией НАТО в борьбе с Москвой. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный, чьи слова приводят «Известия».

«Это очевидная вещь. Для этого танкер заминировали, причем пустой. Когда они его хотели взорвать? Когда он будет заправлен прямо там, в Усть-Луге. И если это даже делают украинцы, то наверняка их курируют западные спецслужбы, те же англичане, они на это способны», — пояснил он.

По словам парламентария, на данный момент нет возможностей договориться со странами Запада о прекращении атак по энергетическим объектам.

Ранее сообщалось, что в порт под Санкт-Петербургом зашел для дозаправки заминированный газовоз «Аррхениус», следовавший в Турцию. На корпусе танкера водолазы нашли морские магнитные мины, сделанные в одной из стран НАТО. Их обезвредили.