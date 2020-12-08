Рассекречены первые смартфоны Xiaomi и Redmi в 2021 году

Xiaomi выпустит в начале 2021 года четыре флагманских смартфона. Об этом со ссылкой на известного китайского инсайдера Digital Chat Station сообщает издание GizmoChina.

По информации блогера, в первом квартале года Xiaomi выпустит пару флагманских аппаратов под названием Mi 11 и Mi 11 Pro. Также дочерний бренд корпорации Redmi представит два топовых устройства. Все девайсы будут базироваться на представленном в начале декабря процессоре Snapdragon 888.

Относительно флагманов Xiaomi рассекречена информация, что Mi 11 и Mi 11 Pro получат AMOLED-дисплей с частотой отображения картинки от 90 до 120 герц и память формата LPDDR5 RAM и UFS 2.1. Первыми девайсами родственного Xiaomi бренда, скорее всего, окажутся телефоны K40 и K40 Pro, однако точное название устройств еще не утверждено.

Ранее источники рассказали, что Mi 11 Pro выйдет с камерой с четырьмя объективами разрешением 48, 20, 12 и 12 мегапикселей. Также флагман получит батарею емкостью 4500 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки 120 ватт. В начале декабря основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что смартфоны Xiaomi станут первыми, которые выйдут с новейшим чипом Snapdragon 888.