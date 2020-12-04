Назван смартфон с лучшей камерой

Видеоблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) назвал Asus ZenFone 7 Pro смартфоном с лучшей камерой по итогам слепого теста. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале блогера.

В рамках тестирования, которое Браунли проводит ежегодно, автор выбрал 16 смартфонов различных производителей, выпущенных в 2020 году. В список попали устройства Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, OnePlus, Asus, LG, Google, Sony, Microsoft, Oppo и Motorola. Блогер разбил устройства по парам и сделал на камеру каждого аппарата одинаковые фотографии. Затем Браунли выложил снимки в свой Twitter с 4,4 миллионами подписчиков и предложил пользователям вслепую проголосовать за каждое фото.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Блогер отметил, что по итогам первого раунда голосования из теста вылетели топовые смартфоны от OnePlus, Google, Microsoft, LG, Oppo, Xiaomi, а также актуальный флагман iPhone 12 Pro Max. В полуфинале остались четыре девайса — Huawei Mate 40 Pro, Asus ZenFone 7 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra и Samsung Galaxy Note20 Ultra.

В финальном голосовании победил флагман Asus, который обогнал своего конкурента Xiaomi Mi 10 Ultra, получив 54 процента голосов. В заключение блогер отметил, что каждое фото было сделано в автоматическом режиме и не подвергалось постобработке.

В 2019 году Маркес Браунли провел аналогичный тест, по итогам которого лучшим камерофоном года оказался Samsung Galaxy Note 10+. Аппарат вышел в финал слепого голосования, опередив по его итогам Samsung Galaxy S10e.