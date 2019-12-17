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Назван смартфон с лучшей камерой

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Видеоблогер Маркес Браунли (Marques Brownlee) с 9,9 миллиона подписчиков на YouTube провел слепое тестирование камер смартфонов и назвал Samsung Galaxy Note 10+ лучшим камерофоном 2019 года. Второе место занял еще один аппарат Samsung — Galaxy S10e. Запись итогов тестирования доступна на YouTube.

В тестах принимали участие 16 смартфонов, выпущенных в 2019 году: Google Pixel 4, Pixel 3a, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10+, Galaxy S10e, OnePlus 7T и 7T Pro, Huawei Mate 30 Pro, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi Note 10, Sony Xperia 1, Redmi K20 Pro, LG G8x, Asus Rog Phone II, Asus Zenfone 6 и Royole Flexpai. Одним из ключевых условий было использование автоматических настроек камер всех смартфонов. Лишь в случае с Xiaomi Mi Note 10 блогер вручную выставил разрешение снимка 108 мегапикселей, так как в автоматическом режиме оно отключено.

Блогер распределил смартфоны по парам между собой в формате соревнования на вылет, на каждом этапе которого сравнивались сделанные на девайсы фотографии. Победитель в каждой паре определялся голосованием вслепую в Twitter-аккаунте Маркеса и в Instagram — подписчики блогера не знали, за какой смартфон отдают свой голос. В ходе выбора лучшего снимка было принято шесть миллионов голосов.

В итоге в полуфинал вышли пары смартфонов Huawei Mate 30 и Samsung Galaxy Note 10+, а также Samsung Galaxy S10e и Google Pixel 4. Победителем с результатом 67 процентов голосов был выбран флагман корейской компании. Некоторые пользователи удивились, что в финале встретились флагман и субфлагман, и Браунли согласился, что результаты теста были неожиданными. По его словам, в сравнении чаще побеждали смартфоны, которые делают более яркие снимки, хотя по другим параметрам они могли проигрывать конкурентам. Вместе с тем при прочих равных показателях пользователи чаще выбирали фотографии с меньшим размытием фона.

Samsung Galaxy Note 10+ был представлен в августе 2019 года. Аппарат получил 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей и основную камеру, состоящую из четырех объективов. Камера имеет широкоугольный сенсор и телевик, каждый разрешением 12 мегапикселей, 16-мегапиксельный ультраширокий объектив и сенсор для замера глубины.

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