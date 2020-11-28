Российский эксперт назвал способы заработать с помощью смартфона. Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, что для этого нужно установить приложение для заданий на аудит разных торговых заведений, передает «Прайм».

По его словам, приложение Streetbee Pro просит владельца смартфона посетить торговую точку, сделать фото и сдать их, чтобы получить оплату. «За одну задачу можно заработать до нескольких сотен рублей», — пояснил специалист.

В числе других способов заработка смартфоном Аверин назвал продажу фотографий. По его словам, кадры, сделанные на телефон, бывают востребованы среди журналистов и рекламных агентств. «Сделав фотографию для одного из фотостоков и загрузив фото на сайт — вы удивитесь, как быстро найдутся желающие ее купить, особенно если цена одного снимка будет вполне разумная», — отметил эксперт.

Он уточнил, что интересны могут быть снимки с разными достопримечательностями, натюрморты, предметные фото и пейзажи. Аверин заверил, что фотографии получатся качественными, поскольку современные смартфоны оснащены качественными камерами.