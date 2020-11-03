Эксперт назвал самые уязвимые для слежки смартфоны

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин назвал в беседе с агентством «Прайм» смартфоны, наиболее уязвимые для слежки.

По словам эксперта, при желании и необходимости можно отследить почти любой смартфон, как с помощью стандартных утилит на устройствах, так и с подключением специализированных программ и иных других уязвимостей.

При этом самыми популярными объектами слежки оказались устройства с оперативной системой Android. «Из-за большой востребованности, а также наличия уязвимостей, Android-устройства пользуются спросом у злоумышленников», — пояснил специалист.

Однако риск слежки есть и при использовании iOS. Например, периодически возникают утечки данных пользователей из «облака», добавил специалист.

В то же время Аверин отметил, что у простого пользователя вряд ли получится отследить смартфон. Однако если речь идет о спецслужбах или хороших хакерах, то получить данные о местонахождении вполне возможно.

Ранее руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток назвал способ, как можно отключить слежку на смартфоне. По его словам, при удалении ряда приложений удастся отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию пользователей по умолчанию в рекламных целях. При этом специалист подчеркнул, что полностью исключить возможность слежки со стороны спецслужб не получится.