Назван способ отключить слежку на смартфоне

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток в беседе с агентством «Прайм» назвал способ, как можно отключить слежку на смартфоне.

По его словам, практически все установленные на телефоне приложения следят за пользователем. Эксперт отметил, что в основном собираются данные по геолокации и интересам поиска человека. Черток рассказал, что при удалении ряда приложений удастся отключить слежку со стороны тех, кто собирает информацию пользователей по умолчанию в рекламных целях.

При этом специалист подчеркнул, что полностью исключить возможность слежки со стороны спецслужб не получится.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов назвал взрывающиеся в руках смартфоны. По его словам, в руках может взорваться любой смартфон, у которого есть проблемы с аккумулятором. К взрыву также может привести контакт с водой, удар или длительная зарядка.