Раскрыт вред мобильных приложений для смартфона

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток раскрыл в беседе с агентством «Прайм» вред мобильных приложений для работы смартфона.

Эксперт уточнил, что при работе многих приложений могут копиться ошибки. Перезагрузка их удаляет с помощью чистой загрузки системы и приложений. «Рекомендую чаще закрывать приложения, который вы сейчас не используете», — добавил он.

По его словам, перезапуск смартфона сам по себе не нужен — алгоритмы их производства отточены, и техника работает стабильно. Однако приложения на устройстве могут приводить к сбоям в работе – чтобы устранить их, аппарат нужно перезагружать примерно раз в квартал. «Если ничего в устройстве не "глючит", то специально перезагружать его не стоит», — сказал Черток.

Ранее россиянам раскрыли секреты ускорения смартфона. Так, с помощью регулярной очистки кэша и отключения автообновлений можно увеличить скорость работы своего устройства. Некачественные или старые карты памяти также могут сильно влиять на быстродействие телефона. Кроме того, необходимо отключить автообновления приложений, так как функция автозагрузки потребляет заметный объем ресурсов. Также для оптимизации смартфона можно отключить постоянный доступ к геолокации в приложениях и автоподключение к Wi-Fi.