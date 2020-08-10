Раскрыты секреты ускорения смартфона

С помощью регулярной очистки кэша и отключения автообновлений можно ускорить смартфон. Об этом агентству «Прайм» заявил директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Специалист отметил, что чаще всего работу смартфона замедляет кэш, в котором хранятся данные приложений. Чтобы разгрузить оперативную память и процессор устройства, рекомендуется регулярно очищать системный мусор вручную или скачать специальную программу. Некачественные или старые карты памяти также могут сильно влиять на быстродействие телефона.

Одним из раскрытых Станиславом Косаревым секретов по ускорению девайса стала рекомендация отключить автообновления приложений, так как функция автозагрузки потребляет заметный объем ресурсов. Косарев также посоветовал не устанавливать апдейты на некоторые программы: «Если приложение работает без сбоев, и в обновлении вы видите несущественные изменения, не загружайте его».

По словам специалиста, для оптимизации смартфона можно отключить постоянный доступ к геолокации в приложениях и автоподключение к Wi-Fi. В противном случае телефон будет постоянно проверять местоположение пользователя, искать доступную интернет-точку и тем самым использовать ресурсы аппарата.

В заключении Косарев рекомендовал чаще использовать режимом энергосбережения. Он мотивировал это тем, что в данном режиме снижается яркость устройства, а также понижается потребление зарядки приложениями.