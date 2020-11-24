Названо главное преимущество самого дорогого iPhone

Камера топового смартфона Apple превосходит камеры остальных iPhone. Об этом в своем блоге заявил разработчик Себастьян де Вит (Sebastiaan de With).

Де Вит является создателем популярного фотоприложения для iPhone Halide. Он заметил, что на первый взгляд между камерами iPhone 12 Pro и 12 Pro Max нет серьезных различий, однако более продвинутый аппарат способен создавать более качественные снимки. В детальном разборе флагманов разработчик подчеркнул, что Apple решила не увеличивать разрешение объективов камеры iPhone, оставив показатель в 12 мегапикселей. Однако основной сенсор камеры топового iPhone 12 Pro Max на 47 процентов больше, чем сенсор 12 Pro.

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Названная специалистом особенность позволяет камере захватывать больше света при съемке, благодаря чему получаются более детализированные изображения. «Большинство людей не заметят разницы между iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, так как снимают преимущественно в светлое время суток», — подчеркнул Себастьян де Вит. К тому же специальные алгоритмы улучшают финальное изображение, составляя его из множества снимков. Однако при съемке ночью разница очевидна.

Также де Вит заявил, что более качественные снимки на всех смартфонах Apple получаются благодаря использованию технологии Sensor Shift. Во время съемки объектив устройства немного движется относительно телефона, чтобы компенсировать тряску во время перемещений девайса. Данная технология впервые появилась в iPhone 7 Plus.

Топовый смартфон Apple имеет 6,7-дюймовый OLED-экран, чип Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Стоимость iPhone 12 Pro Max в России начинается со 109 990 рублей.