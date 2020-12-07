Рассекречен новый флагман Xiaomi

Новый флагманский смартфон Xiaomi получит улучшенный дисплей и ускоренную зарядку. Об этом сообщает издание Root MyGalaxy со ссылкой на сообщение в китайской соцсети Weibo.

По данным источников, китайская корпорация запланировала релиз двух смартфонов — Mi 11 и Mi 11 Pro. Оба девайса будут иметь 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1440 пикселей по узкой стороне и частотой обновления 120 герц. Устройства будут базироваться на процессоре нового поколения Qualcomm Snapdragon 888, иметь восемь гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 128 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1.

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Рассекреченные гаджеты будут отличаться друг от друга в плане камеры и аккумулятора. В частности, про камеру базового Mi 11 известно, что она получит как минимум два сенсора разрешением 108 и 13 мегапикселей. Камера Mi 11 Pro будет состоять из четырех объективов — разрешением 48, 20, 12 и 12 мегапикселей. Известно, что Mi 11 выйдет с аккумулятором емкостью 4780 миллиампер-часов и поддержкой быстрой зарядки 50 ватт. Топовая модель получит батарею на 4500 миллиампер-часов, поддерживающую быструю зарядку с мощностью 120 ватт.

Также в сети появилась информация о вероятной стоимости флагманов. Базовый смартфон серии оценят примерно в 4500 юаней или около 51 тысячи рублей. Стоимость топового Mi 11 Pro составит не более 5500 юаней или около 63 тысяч рублей.

Ожидается, что аппараты флагманской серии будут анонсированы в январе 2021 года. Журналисты уточнили, что некоторые спецификации смартфонов могут быть изменены.

Ранее руководитель Xiaomi объявил, что смартфон Mi 11 первым на рынке получит новый чип Snapdragon 888. Представленный в начале декабря процессор имеет модем третьего поколения Qualcomm Snapdragon X60 5G, поддерживает работу в сетях 5G стандартов mmWave и sub-6 и экраны с частотой отображения до 144 герц.