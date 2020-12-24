Раскрыта стоимость Xiaomi Mi 11

Максимальная стоимость Xiaomi Mi 11 составит 800 долларов. Об этом сообщает издание The Phone Talks.

Компания еще не раскрыла стоимость будущего флагмана, однако цены на смартфоны серии Mi 11 появились в китайском интернет-магазине JingDong. Согласно данным, флагманский аппарат выйдет в трех версиях — с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти и с расширенным накопителем на 256 гигабайт. Топовой версией девайса окажется модель с 12 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти.

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Судя по опубликованным на сайте интернет-магазина записям, базовая версия Mi 11 обойдется в 4500 юаней, модификация с 126 гигабайтами памяти будет стоить 4800 юаней, топовая версия — 5200 юаней. В пересчете на российскую валюту по текущему курсу минимальная стоимость Mi 11 составит 52 тысячи рублей, максимальная — 60 тысяч рублей.

Xiaomi выйдет в черном, белом, синем и других цветовых вариантах. Также китайская компания намерена представить особую версию смартфона.

Журналисты полагают, что стоимость устройств, возможно, будет скорректирована. «Основываясь на предыдущих слухах о ценах на смартфоны можно предположить, что раскрытая цена всегда бывает выше официальной», — заметили авторы.

Презентация Xiaomi Mi 11 состоится 28 декабря. Смартфон станет одним из первых на рынке девайсов, который получит топовый процессор Qualcomm Snapdragon 888.