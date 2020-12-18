Названы лучшие смартфоны

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов. Об этом сообщается на сайте организации.

К концу года специалисты «Роскачества» добавили к своему рейтингу устройств 27 новых моделей. В частности, организация протестировала девайсы серии iPhone 12, включив самый дорогой аппарат линейки — iPhone 12 Pro Max — в топ-5 списка. Авторы исследования отметили, что флагманы получили усовершенствованный OLED-экран, высокую производительность и превосходное качество съемки. Однако устройства Apple раскритиковали за показатель максимальной частоты обновления экрана на уровне 60 герц и отсутствие зарядника в комплекте.

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В рейтинг смартфонов с лучшими камерами специалисты «Роскачества» включили четыре гаджета Apple, причем iPhone 12 Pro Max возглавил топ. На втором месте рейтинга оказался Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Также отдельно организация оценила смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей, отметив Xiaomi Mi 10T Lite, Realme 7 Pro и Xiaomi Poco X3 NFC.

По данным актуального рейтинга «Роскачества», лучшим смартфоном, по мнению специалистов организации, остается флагман 2019 года Samsung Galaxy S10+. На втором и третьем местах находятся iPhone 11 Pro Max и Samsung Galaxy Note 20 соответственно. Замыкают топ-5 iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S10.

В описании исследования говорится, что рейтинг был составлен совместно со специалистами из ICRT (International Consumer Research and Testing). По состоянию на декабрь 2020 года в топе находятся 160 моделей 21 торговой марки.

В ноябре 2019 года «Роскачество» обновило рейтинг смартфонов, поставив на первую позицию флагман iPhone 11 Pro Max. Эксперты отметили высокую производительность, время автономной работы и прочность, а также камеру девайса.