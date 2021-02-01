Рассекречены новые Xiaomi Mi 11

Xiaomi представит еще два смартфона серии Mi 11. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Китайский источник сообщил, что в ближайшее время корпорация выпустит два новых аппарата — Xiaomi Mi 11 Pro и Mi 11 Lite. Первый девайс окажется расширенной версией флагмана Mi 11, второй — получит бюджетное позиционирование. Таким образом, с выходом гаджетов компания расширит актуальную линейку топовых устройств до трех телефонов.

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Инсайдер также рассекретил некоторые характеристики устройства. По его информации, Mi 11 Lite получит OLED-дисплей с перфорацией под одинарную селфи-камеру. Аппарат будет базироваться на процессоре Qualcomm Snapdragon 7350. Бюджетный гаджет выйдет с основной камерой с несколькими объективами, разрешение ведущего сенсора составит 64 мегапикселя. Устройство будет иметь пятикратный оптический зум.

Журналисты предположили, что неанонсированный процессор Snapdragon 7350 может быть новой версией пятинанометрового чипа Snapdragon 755G. Модель определенно не получит телеобъектив, так как подобный компонент является довольно дорогим и не используется в бюджетных смартфонах.

Анонс Xiaomi Mi 11 состоялся 28 декабря. Флагман получил 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, топовый процессор Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти. Смартфон вышел с тройной камерой разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Гаджет оценили в 3999 юаней или около 47 тысяч рублей.