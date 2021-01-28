Рассекречен убийца флагманов от Xiaomi

Новый флагман от Xiaomi получит топовый процессор и компактную фронтальную камеру. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers.

Генеральный директор дочерней Xiaomi компании Redmi Лу Вейбин (Lu Weibing) заявил, что новый флагман K40 получит актуальный чип Snapdragon 888. Также Вейбин заметил, что смартфон будет оценен в 2999 юаней или около 35 тысяч рублей. Полноценный релиз рассекреченного устройства ожидается в феврале.

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Также журналисты ссылаются на инсайдеров, которые раскрыли некоторые характеристки «убийцы флагманов», как они сами называют новый смартфон. По их данным, Redmi K40 получит самую компактную фронтальную камеру на рынке, которая будет расположена в центральной части передней панели. Ее размер составит 2,8 миллиметра. На задней стороне устройства будет находиться камера с четырьмя объективами.

Источники отметили, что флагман от Redmi получит дисплей, изготовленный по той же технологии, что и экран флагманского Xiaomi Mi 11. Таким образом, дисплей вероятно получит поддержку частоты отображения картинки 120 герц.

В сети также есть информация о том, что Redmi K40 выйдет в нескольких версиях, одна из которых получит процессор Snapdragon 870. Это чип является улучшенной версией Snapdragon 865+.

Ранее топ-менеджер Redmi Лу Вейбин (Lu Weibing) рассказал, что в 2021 году компания намерена сконцентрироваться на киберспорте. В этой связи под брендом выйдет производительный геймерский смартфон на базе процессора Dimensity 1200.