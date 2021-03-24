Эксперт назвал способ за 200 рублей защитить смартфон от кражи данных

Кража данных с экранов смартфона происходит даже в общественных местах. Чтобы обезопасить себя и свой гаджет от подобного, существует дешевый способ. Его в беседе с радио Sputnik назвал руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Он объяснил, что мошенники наблюдают на экранами телефонов и действиями их владельцев. Так злоумышленники могут считать текст сообщений, документов, всплывающих уведомлений, получить финансовую информацию.

Чтобы не допустить этого, можно купить специальный аксессуар для смартфона. «Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло-антишпион. (...) Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки», — объяснил Рябинин.

Такое стекло стоит порядка 200 рублей. Его особенность заключается также в том, что оно защищает экран телефона от ударов. Бесплатным способом защиты личных данных, добавил эксперт, служит отключение важных уведомлений при походе в общественное место.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что бытовая техника, способная подключаться к интернету, может стать инструментом для слежки за ее обладателями. Речь идет о лампочках, холодильниках и даже дверных замках, которые управляются с помощью специальных систем.