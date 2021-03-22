Раскрыты мечты владельцев смартфонов

Большую часть пользователей смартфонов беспокоит время автономной работы устройства. Эта информация следует из отчета аналитического агентства BlinkAI.

Участвовавших в опросе владельцев телефонов попросили раскрыть функции, о которых они мечтают, и рассказать, какие проблемы они хотели бы исправить в своих девайсах. 73 процента респондентов — 72 процента пользователей iPhone и 75 процентов обладателей Android-устройств — заявили, что хотят, чтобы их гаджет работал без подключения к розетке как можно дольше. Участники опроса заметили, что их в той или иной мере не устраивает автономность смартфонов. Порядка 50 процентов пользователей заявили о недостатке встроенной памяти, около 40 процентов потребителей хотят иметь гаджет с более мощным процессором.

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Также около 40 процентов респондентов заявили, что мечтают об увеличении качества снимаемых на камеру девайса фотографий. Лишь 32 процента пользователей смартфонов Apple и 36 процентов владельцев устройств на базе Android заботит возможность работы устройства в сетях пятого поколения. Выводы BlinkAI основаны на февральском опросе около тысячи американских пользователей смартфонов.

Аналитики заметили, что с годами потребители стали более основательно подходить к выбору своих смартфонов. В частности, резко возросло число пользователей, которые обращают внимание на производительность встроенного в девайс процессора. Также эксперты заявили, что опрошенные ими потребители не спешат приобретать новые смартфоны. Например, 34 процента обладателей iPhone признались, что планируют использовать свое устройство более трех лет.

Ранее аналитики назвали три причины, по которым пользователи iPhone готовы перейти на Android-смартфоны. Планирующие отказаться от техники Apple потребители считают, что устройства других брендов имеют более предпочтительные характеристики. Также часть пользователей не устраивает дизайн iPhone и отсутствие некоторых функций.