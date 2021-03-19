Названы причины отказа от iPhone

Пользователи iPhone назвали три причины, по которым они готовы перейти на Android-смартфоны. Об этом сообщается в отчете торговой площадки SellCell.

На основе опроса компании, в котором приняли участие более пяти тысяч взрослых американцев, была определена лояльность пользователей к определенным брендам и причины, по которым потребители выбирают те или иные устройства. Показатель лояльности означает, что клиенты готовы приобрести новый телефон такой же марки в будущем. Так, на основе собранных данных выяснилось, что лояльность к Apple достигла рекордного показателя — 92 процента (по сравнению с 90,5 процента в 2019 году). Лояльность к одному из главных конкурентов американской компании — Samsung — напротив, снизилась на 11,7 процента, достигнув 74 процентов.

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В разговоре со специалистами респонденты отметили, что продолжают пользоваться смартфонами Apple из-за того, что их в целом устраивают девайсы компании. 21 процент опрошенных заявили, что сильно привязались к экосистеме Apple, 10 процентов ответили, что приобретают iPhone потому, что опасаются «хлопотного» перехода на Android-девайсы. Около 8 процентов пользователей ответили, что собираются отказываться от смартфонов Apple, и назвали причины ухода.

По мнению 38 процентов нелояльных обладателей смартфонов Apple, устройства других брендов имеют более предпочтительные характеристики. 26,4 процента опрошенных рассказали, что предпочитают дизайн телефонов другого производителя, 12,9 процента готовы отказаться от iPhone из-за того, что продукты конкурентов предлагают больше функций, чем гаджеты Apple.

Стало известно, что планирующие отказаться от iPhone пользователи в основном — 46 процентов опрошенных — собираются перейти на смартфоны Samsung. Девайсы Google Pixel, LG и Motorola выберут 35, 6,1 и 3,7 процента потребителей соответственно.

Летом 2020 года аналитики SellCell назвали самые выгодные для приобретения смартфоны. Оказалось, что проданный спустя два года после покупки iPhone XS Max теряет около 57 процентов от первоначальной стоимости. Для сравнения, в похожих условиях Samsung Galaxy S9+ обесценится примерно на 75,6 процента.