Apple разочаровалась в самом дешевом iPhone 12

Apple сократила производство всех смартфонов в первом полугодии. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Знакомые с ситуацией источники рассказали, что компания решила сократить производство всех iPhone примерно на 20 процентов — по сравнению с планами на декабрь 2020 года. Причем больше всего от сокращения пострадает самый дешевый смартфон актуальной серии. Инсайдеры считают, что в Apple разочаровались iPhone 12 mini — в частности, некоторых партнеров попросили полностью приостановить производство деталей для телефона.

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По самым позитивным оценкам аналитиков, Apple сократит запланированное производство более чем на 70 процентов в течение шести месяцев до июня. При этом компания все еще намерена выпустить 230 миллионов смартфонов до конца года, что на 11 процентов больше, чем в 2020 году. «Этот год пока неплохой, но спрос в первой половине оказался не так высок, как считалось в конце прошлого года», — заявил агентству близкий к цепочке поставок собеседник.

Источники рассказали, что корректировка планов компании отражает настроения на рынке, на котором наблюдается дефицит компонентов. По словам других инсайдеров, IT-гигант не собирается развивать производство iPhone 12 mini и перекидывает предназначенные для самого доступного устройства компоненты на выпуск iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Спрос на последние модели остается стабильно высоким.

Эксперты также заявили, что у iPhone 12 mini есть явные проблемы с позиционированием. По их словам, потребители скорее предпочтут имеющий более крупный экран iPhone 11 — девайс хоть и не получил поддержки 5G, но пользователи пока не верят в стандарт связи пятого поколения. Также потенциальных покупателей 12 mini разочаровывает небольшой аккумулятор устройства, из-за которого неудобно пользоваться телефоном на 5G-скоростях.

По оценке аналитиков, по состоянию на конец 2020 года от 10 до 15 процентов заказов Apple приходится на iPhone 12 mini.

В начале февраля аналитики JP Morgan рассказали о том, что Apple может снять с производства свой самый компактный смартфон. Эксперты отмечают низкий спрос на устройство и прогнозируют прекращение продаж.