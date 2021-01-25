iPhone 12 mini провалился в России

Самый дешевый новый смартфон Apple оказался невостребованным на российском рынке. Об этом в разговоре с журналистами «Известий» сообщили представители ритейлеров.

Ни один из участников рынка не подтвердил, что iPhone 12 mini хорошо продается. По данным МТС, мини-версию нового смартфона Apple выбирали лишь 13 процентов покупателей, по информации «Связного», на девайс приходится 11,5 процентов продаж. О том, что спрос на устройство невысок и аппарат, судя по всему, провалился в продаже, рассказал генеральный директор «Мегафон Ритейл» Андрей Левыкин.

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Напротив, представители сетевых магазинов подчеркнули популярность других моделей серии iPhone 12. Так, в Wildberries лидирует iPhone 12, на продажи которого приходится 41 процент от общего оборота линейки. Клиенты «Связного» чаще всего приобретали iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — 52 процента. В МТС модели 12 Pro и 12 Pro Max приобретали в 21 и 30 процентах случаев. Также топовые смартфоны серии оказались лидерами продаж в сети «М.Видео-Эльдорадо».

Собеседники «Известий» объяснили, почему, по их мнению, iPhone 12 mini оказался непопулярным. Представитель МТС Алексей Меркутов заметил, что пользователи привыкли к аппаратам с большим экраном, так как на них удобнее потреблять контент. Представитель Wildberries отметил, что их покупатели оценили в топовых iPhone 12 мощный процессор, большую диагональ дисплея, качественную камеру. В «Билайне» обратили внимание, что снижение спроса на гаджеты с компактным экраном наблюдается уже несколько лет.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заметил, что iPhone 12 mini никому не нужен за такие деньги. По мнению руководителя аналитического центра GS Group Александра Суркова, компактный iPhone — весьма неуклюжая попытка Apple вернуть нижнюю часть премиум-сегмента, откуда ее вытеснили конкуренты.

В декабре журналисты PCMag констатировали провал iPhone 12 mini на рынке США. По статистике ритейлеров, на самый дешевый девайс линейки пришлась доля около 3-4 процентов. Доля самого популярного нового смартфона Apple — iPhone 12 — составила 24-33 процента в зависимости от ретейлера.