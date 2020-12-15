Самый дешевый iPhone 12 провалился в продаже

Самый доступный смартфон из актуальной серии iPhone 12 провалился в продаже. Об этом в колонке на сайте PCMag заявил журналист Саша Сеган (Sascha Segan).

Сеган опирался на данные исследовательской фирмы Wave7 Research, собравшей информацию о продажах iPhone 12 mini в США. По статистике за первый месяц, модель оказалась наименее популярной среди остальных смартфонов актуальной линейки Apple. На самый дешевый девайс линейки пришлась доля около трех-четырех процентов. Для сравнения, доля самого популярного нового смартфона Apple — iPhone 12 — составила 24-33 процента в зависимости от ретейлера.

Материалы по теме Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться? Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Также специалисты проанализировали поведенческие факторы покупателей смартфонов Apple. По их информации, пользователи чаще предпочитали доплатить 100 долларов и приобрести iPhone 12, который имеет более крупный дисплей. Также компактное устройство проиграло конкуренцию iPhone 12 Pro, 12 Pro Max и представленному весной iPhone SE.

Журналист также привел данные агентства Flurry Analytics. Аналитики компании выяснили, что iPhone 12 mini оказался наименее востребованным смартфоном Apple на первой неделе с момента запуска за три последних года. В отчете говорится, что потребители на самом деле не так сильно нуждаются в аппарате с небольшим экраном, как считалось ранее.

Ранее авторы первых обзоров iPhone 12 mini заявили, что у смартфона есть заметные проблемы с автономностью. Модель с 5,4-дюймовым экраном оценена в России минимум в 70 тысяч рублей.