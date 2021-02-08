Apple похоронит iPhone 12 mini

Apple может снять с производства свой самый компактный смартфон нового поколения. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты получили в распоряжение отчет аналитика JP Morgan Уильяма Янга (William Yang). В сообщении специалист оценивает объемы поставок смартфонов Apple на следующий квартал года. Согласно его прогнозу, американская компания сохранит объемы по выпуску флагманов iPhone 12 и 12 Pro. Их поставки составят 56 и 41 миллион соответственно.

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Эксперт считает, что Apple сократит поставки iPhone 12 mini на 11 миллионов единиц. Отмечая слабый спрос на компактный флагман, Янг прогнозирует прекращение производства смартфона ко второму кварталу 2021 года. Таким образом, специалист полагает, что компания заранее похоронит самый дешевый аппарат из актуальной серии.

Аналитик отметил, что производство топового флагмана — iPhone 12 Pro Max — увеличится на 11 миллионов экземпляров. Также Apple обращает внимание на успех iPhone 11, выпущенного осенью 2019 года, и увеличивает производство устройства на восемь милионов единиц.

В своем отчете Уильям Янг также заявил, что в 2021 году Apple представит четыре новых смартфона. Поставки флагманов, запланированных на конец года, должны составить 80-90 миллионов штук. Для сравнения, во второй половине 2020 года Apple запланировала 76 миллионов смартфонов серии iPhone 12. Также аналитик уверен, что американская компания не выпустит новое поколение iPhone SE этой весной — по информации эксперта, выход iPhone SE 3 состоится в первой половине 2022 года.

Ранее представители отечественных ритейлеров отметили низкий спрос на iPhone 12 mini. По данным МТС, мини-версию нового смартфона Apple выбрали лишь 13 процентов покупателей. Источник в «Связном» отметил, что на 12 mini приходится лишь 11,5 процента от объемов продаж новых смартфонов Apple. Стоимость аппарата в России начинается с 70 тысяч рублей.