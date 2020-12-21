Новый iPhone сильно подешевел

Стоимость нового смартфона Apple опустилась ниже психологической отметки в 70 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, минимальная стоимость iPhone 12 с накопителем 64 гигабайта составляет 67 470 рублей. Для сравнения, на сайте Apple модель оценена в 80 тысяч рублей. Журналисты отметили, что с момента появления устройства в продаже до сильного снижения стоимости не прошло и двух месяцев.

Также авторы обратили внимание на другие устройства актуальной серии смартфонов Apple. Базовая модель iPhone 12 Pro, оцененная Apple в 100 тысяч рублей, доступна в России минимум за 98 290 рублей. Самый дешевый аппарат линейки — iPhone 12 mini — можно приобрести в российской рознице за 61 990 рублей. На старте продаж компактный флагман был оценен в 70 тысяч рублей.

Журналисты заметили, что, несмотря на скидки, вся линейка новых iPhone все равно стоит очень дорого. Для экономных пользователей авторы посоветовали представленный весной 2020 года iPhone SE. По состоянию на декабрь модель оценена минимум в 32 550 рублей.

В ноябре специалисты Hi-Tech Mail.ru заметили, что в России снизилась стоимость популярного iPhone Xr. Аппарат с накопителем емкостью 64 гигабайта был доступен на рынке за 43-44 тысячи рублей. Авторы отметили, что удешевление популярного гаджета произошло на фоне обесценивания рубля.