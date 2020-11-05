Популярный iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone Xr снизилась до рекордно низкой отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru со ссылкой на интернет-магазины ритейлеров.

Стоимость представленного в 2018 году смартфона с накопителем на 64 гигабайта снизилась до 43-44 тысяч рублей. Журналисты уточнили, что речь идет об iPhone, реализуемых в официальной рознице — в магазинах и на сайтах партнеров Apple в России. При этом авторы заметили, что удешевление популярного гаджета произошло на фоне обесценивания рубля.

По данным каталога издания, в неофициальной рознице Xr стал еще дешевле — от 41 тысячи рублей. Указанная модель появилась в продаже в конце 2018 года, базовая версия аппарата была оценена в 65 тысяч рублей. Смартфон получил 6,1-дюймовый IPS-дисплей, чип Apple A12 Bionic, три гигабайта оперативной памяти, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей.

Доступный iPhone Xr стал самым востребованным смартфоном на мировом рынке по итогам третьего квартала 2019 года. На его долю пришлось около 3 процентов продаж. В 2019 году Apple выпустила на смену популярному аппарату модель iPhone 11, который отличается от оригинального девайса наличием двойной камеры.