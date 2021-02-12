iPhone 12 mini рекордно подешевел

Стоимость iPhone 12 mini опустилась ниже отметки в 60 тысяч рублей. О рекордном снижении цены сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу проекта, базовая версия iPhone 12 mini с накопителем емкостью 64 гигабайта доступна на российском рынке за 56 750 рублей. При этом в официальном магазине Apple девайс оценен минимум в 70 тысяч рублей. «Спрос на такой маленький смартфон оказался слишком низким, поэтому магазины быстро начали снижать цены», — объяснили дисконт журналисты.

5,4-дюймовый аппарат оказался самым компактным смартфоном в актуальной серии Apple-устройств, представленной 13 октября 2020 года. Девайс имеет OLED-экран, чип Apple A14 Bionic, поддержку 5G, двойную камеру разрешением 12 мегапикселей, поддержку быстрой зарядки посредством беспроводного аксессуара MagSafe.

Ближайший конкурент смартфона в модельной линейке Apple — iPhone 12 — отличается наличием 6,1-дюймового дисплея и увеличенной автономностью. Стоимость стартового варианта с накопителем на 64 гигабайт составляет 63 499 рублей.

Ранее аналитик JP Morgan Уильям Янг (William Yang) констатировал низкие продажи iPhone 12 mini. По информации эксперта, Apple недовольна показателями модели и планирует остановить ее производство ко второму кварталу 2021 года. Освободившиеся производственные мощности корпорация направит на сборку Pro-версий новых смартфонов и выпуск лонгселлера iPhone 11.