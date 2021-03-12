Huawei возглавила рынок 5G-смартфонов

Huawei заняла первое место в мире по активным устройствам с поддержкой 5G. Об этом сообщается в исследовании агентства Finbold.

По итогам четвертого квартала 2020 года Huawei возглавила рынок устройств с поддержкой 5G. Доля корпорации составила 26,9 процента. На второй позиции с долей в 25,1 процента разместилась Samsung. Замыкает топ-3 Apple, на смартфоны которой пришлась доля в 19,5 процента. Ниже расположились китайские производители телефонов — Vivo и Honor. Их доля составила 11,8 и 6,9 процента соответственно.

Также специалисты отдельно сравнили Huawei и Samsung. По итогам четырех месяцев последнего полугодия корейская компания заметно опережала конкурента — например, в ноябре 2020 года в сетях пятого поколения были зарегистрированы 44,9 и 8,6 процента смартфонов корейской и китайской корпораций соответственно. В декабре доля Samsung резко снизилась — до 25,1 процента. При этом доля Huawei выросла до 26,9 процента.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Кроме заметного роста и лидерства Huawei, аналитики отметили, как быстро ворвалась на рынок 5G-девайсов Apple. По состоянию на сентябрь 2020 года у корпорации не было выпущено ни одного смартфона с поддержкой связи пятого поколения, однако к концу года американский IT-гигант завоевал почти пятую часть мирового рынка. Это связывают с успехом смартфонов серии iPhone 12 в продаже.

Также в отчете говорится, что успех Huawei можно объяснить лидерством на огромном рынке Китая, где компания к тому же поддерживается государством. Несмотря на внесение в санкционный список США, Huawei имеет заказы на родине и активно развивает инфраструктуру 5G. Кроме того, Huawei быстрее конкурентов вышла из пандемийного кризиса: это связано с тем, что Китай раньше других стран взял кризисную ситуацию под контроль.

Несмотря на успех китайской корпорации, аналитики прогнозируют возможный спад Huawei из-за дефицита на рынке полупроводников. Это может существенно снизить количество произведенных смартфонов с поддержкой связи пятого поколения.

Ранее аналитики группы «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые популярные 5G-смартфоны в России. По итогам 2020 года рейтинг возглавил iPhone 12. В топ-3 также попали iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy S20 Ultra. Доля телефонов с поддержкой 5G составила 2,5 процента в штучных продажах и 8 процентов в деньгах.