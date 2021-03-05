В России запустили первую сеть 5G

Оператор МТС запустил первую в Москве и России пилотную сеть 5G для своих абонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Первая пользовательская сеть стандарта пятого поколения функционирует на частоте 4,9 гигагерц. Покрытие сети работает в 14 популярных местах столицы. По словам представителя оператора, абоненты МТС, имеющие совместимые с 5G устройства, смогут подключиться к безлимитному интернету. Оператор обещает скорости передачи данных до 1,5 гигабит в секунду с минимальными задержками.

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Пилотная сеть пятого поколения доступна в районе Никольского пассажа, Ветошного переулка, Лубянской площади, Никольской улицы, набережной Тараса Шевченко, Кутузовского проспекта и в других популярных локациях. Количество зон 5G и покрытие со временем будет расширяться.

«Пользователи 5G-совместимых смартфонов, которых мы будем приглашать для участия в массовом пилоте, попадая в многочисленные локации на улицах столицы, получат возможность испытать все преимущества нового стандарта при загрузке тяжелого контента, просмотре и видеотрансляциях в UHD-качестве, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр, или просто раздавая скоростной Wi-Fi», — рассказал журналистам президент МТС Алексей Корня.

Представители компании заметили, что самостоятельное подключение к пилотным зонам пока недоступно для широкого круга абонентов МТС. Однако в будущем абоненты будут получать СМС с предложением подключиться к сети через активацию опции «Доступ к 5G».

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (бренд МТС) первой в России получила лицензию на создание сети 5G в конце июля. Документ позволяет разворачивать инфраструктуру связи на территории почти всех регионов России — 83 из 85 субъектов.