МТС провела в сети 5G первый в мире междугородний голографический телемост

Телеком-компания МТС провела в пилотных сетях 5G первую в мире прямую двустороннюю видеотрансляцию с использованием голограммы. Телемост между Москвой и Кронштадтом состоялся на форуме высоких технологий «Неделя Российского Интернета — RIW 2019», говорится в сообщении МТС.

Участники видеотрансляции в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драмтеатра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое трехмерное изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий.

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития России Оксана Тарасенко и известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

В ходе трансляции скорость передачи данных в пилотной сети 5G достигла более 2 гигабит в секунду.

Президент МТС Алексей Корня подчеркнул, что появление в России сетей связи 5G даст импульс развитию новых цифровых технологий.

«Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности. Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы», — приводятся в сообщении МТС слова Алексея Корни.