Названы самые популярные 5G-смартфоны в России

Смартфоны серии iPhone 12 возглавили рейтинг самых востребованных аппаратов с поддержкой 5G на российском рынке. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо».

В топ-5 самых популярных смартфонов с поддержкой нового стандарта связи вошли три устройства Apple. Наиболее востребованным оказался iPhone 12 с 128 гигабайтами встроенной памяти. На второй позиции расположился старший флагман серии — iPhone 12 Pro Max. Указанная модель имеет накопитель емкостью 256 гигабайт. Замыкает тройку девайсов Samsung Galaxy S20 Ultra с 128 гигабайтами встроенной памяти.

Материалы по теме Системная оппозиция Apple выпустила iOS 14 с виджетами и мини-приложениями. Стоит ли обновляться? Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

В первую пятерку таже попали Honor 30 и iPhone 12 Pro. Обе модели имеют 128 гигабайт встроенной памяти. Кроме устройств указанных брендов в топ также вошли гаджеты Huawei и Xiaomi. Специалисты группы «М.Видео-Эльдорадо» заметили, что смартфоны Apple возглавили список несмотря на то, что компания выпустила 5G-девайсы лишь в четвертом квартале года.

В компании подчеркнули, что доля телефонов с поддержкой 5G составила 2,5 процентов в штучных продажах и 8 процентов в деньгах. При этом в целом на рынке на продажи смартфонов с поддержкой связи пятого поколения в натуральном и денежном выражении приходится по 1,5 и 7 процентов соответственно.

Согласно отчету группы, в 2020 году россияне приобрели более 520 тысяч девайсов с поддержкой 5G на общую сумму порядка 42 миллиарда рублей. Средняя стоимость подобных устройств составила 80 тысяч рублей.

Аналитики заметили, что проникновению 5G-смартфонов на рынок способствует расширение ассортимента и повышенный интерес к устройствам дороже 50 тысяч рублей. «Россияне стали чаще инвестировать в топовые устройства с набором технологий и функций, которые будут актуальны и в перспективе», — подчеркнул руководитель департамента «Телеком» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По данным агентства Counterpoint Research за октябрь 2020 года, iPhone 12 оказался самым популярным смартфоном с поддержкой 5G на мировом рынке. Расположившийся на первой позиции iPhone 12 получил долю 16 процентов, находящийся на втором месте iPhone 12 Pro — восемь процентов, замыкающий топ-3 Samsung Galaxy Note 20 Ultra — четыре процента.