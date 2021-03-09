Смартфон Samsung поставил рекорд скорости 5G

Инженеры Samsung поставили рекорд скорости в сетях пятого поколения. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

В корейской компании уточнили, что рекордная скорость передачи данных — 5,23 гигабит в секунду — была достигнута в лабораторных условиях. Представители корпорации сделали акцент на том, что добились данного результата с помощью «коммерческого устройства с 5G» — Galaxy S20+. Также в тестировании использовались радиомодули с поддержкой связи четвертого и пятого поколений.

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Специалисты конкретизировали, что передача данных была основана на технологии E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC). Она позволяет операторам мобильной связи увеличивать скорость 5G с помощью 4G. В лаборатории инженеры объединили связь 4G с частотой 40 мегагерц и связь 5G mmWave с частотой 800 мегагерц.

«Операторам необходимо максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы спектра, чтобы повысить ценность 5G», — заявил главный аналитик компании GlobalData Эд Губбинс (Ed Gubbins). В сообщении компании говорится, что предыдущий рекорд скорости 5G на смартфонах Samsung, поставленный в 2019 году, составлял 4,3 гигабит в секунду. В 2018 году, когда инженеры корпорации начали тестировать стандарт, был достигнут рекорд 1,7 гигабит в секунду.

В ноябре Nokia объявила о достижении рекордной скорости 5G. Специалистам компании удалось добиться скорости более восьми гигабит в секунду при передаче данных с двух устройств. В процессе тестирования аппараты были подключены к сети 5G mmWave.