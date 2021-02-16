Оценена необходимость переезда после установки у дома вышки сотовой связи

Работающие вышки сотовой связи создают вокруг себя электромагнитное излучение, однако его опасность для жителей близлежащих кварталов не имеет под собой никаких оснований. Необходимость переезда после установки станции у дома оценил в интервью радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

Он указал, что государство строго контролирует уровень излучения вокруг вышек связи. Так, перед их установкой проводятся измерения излучения, которые предоставляются в надзорные органы. «Там указано, насколько далеко и насколько сильно распространяется излучение. (...) Отрасль связи, как и оборонка, жестко контролируется государством, поэтому никакой самодеятельности быть не может», — пояснил эксперт.

По мнению Букштейна, кухонная микроволновка может быть даже опаснее вышки сотовой связи. В связи с этим он посоветовал не беспокоиться из-за такого соседства и не подыскивать себе новое жилье. «Граждане могут спать спокойно и ходить по улицам спокойно. Источники сигналов достаточно высоко над землей, а еще они не настолько мощные, чтобы у человека под этой башней "закипел мозг". Это байки досужих людей», — оценил он.

В июне 2020-го стало известно, что всего 9 процентов россиян не поддерживают внедрение технологии 5G. Почти половина граждан выступает за развитие таких технологий и считает их фактором создания будущих разработок. При этом каждый четвертый опрошенный заявил, что не хочет, чтобы вышки связи размещали рядом с его домом.

После начала пандемии коронавируса пользователи сети активно продвигали теорию заговора о том, что распространение COVID-19 связано с внедрением 5G-технологий. Ее транслировали жители разных стран и некоторые знаменитости. Часть исследователей считает сообщения скоординированной кампанией по дезинформации населения.

В российском интернете теорию о вреде вышек 5G защищала телеведущая Виктория Боня. В Instagram, где на нее подписаны 7 миллионов человек, бывшая участница шоу «Дом-2» заявила, что с помощью технологий людей устрашают коронавирусом и затем чипируют.

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