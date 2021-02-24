Названы ключевые особенности смартфонов в 2021 году

В 2021 году на рынке должны появиться телефоны без отверстий и с экранами нового типа. Об этом сообщается в материале издания PhoneArena.

Основываясь на слухах и прогнозах относительно рынка смартфонов, журналисты назвали тренды, которые будут преобладать на нем до конца года. Специалисты считают, что в 2021 году должно выйти несколько смартфонов с фронтальной камерой, которая будет расположена под экраном. Впервые подэкранная селфи-камера появилась в телефоне ZTE Axon 20 5G, но данное решение пока что не было подхвачено остальными игроками на рынке.

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Также журналисты полагают, что в ближайшие месяцы должны появиться устройства, поддерживающие максимально быструю зарядку. При этом стандартом мощности и скорости должен стать показатель, при котором гаджет заряжается на 100 процентов за полчаса или быстрее. «Складные телефоны в 2021 году не отойдут на второй план, как раз наоборот», — считают специалисты. По их мнению, чтобы подобные девайсы не были чем-то особенным, производители должны решить ключевую проблему — усилить прочность сгибаемых экранов.

В материале также говорится, что в 2021 году на рынке должны появиться устройства без каких-либо отверстий. «Разъем для наушников почти полностью отсутствует в смартфонах, Apple выпустила последнее поколение iPhone без зарядного устройства, а Samsung решила, что нам больше не нужен слот для карт microSD», — напомнили авторы. По их мнению, все идет к тому, что в этом году появится девайс без разъемов.

В заключении журналисты отметили, что ведущие производители телефонов уже работают над новым типом экранов — microLED. По их мнению, подобные дисплеи должны дебютировать во флагманских смартфонах до конца года.

Ранее журналисты Android Authority перечислили самые негативные, по их мнению, тренды в индустрии смартфонов за 2020 год. Авторов не устроило, что современные телефоны стали стоить заметно дороже, при этом развитие камер устройств и увеличение скорости зарядки гаджетов приостановилось.