Samsung отказалась от карт памяти в новых смартфонах

Samsung убрала из новых флагманских смартфонов слот для карты памяти. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты обратили внимание, что в смартфонах Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra отсутствует разъем под карты памяти. Ранее в устройствах бренда присутствовал подобный слот, рассчитанный под использование с внешними накопителями формата microSD. Авторы уточнили, что ранее Samsung отказалась от разъема под карту памяти в складных смартфонах Galaxy Z Fold2 и Z Flip.

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Теперь, чтобы сохранить в памяти смартфона больше данных, потребителям придется приобрести более дорогой девайс с более емким накопителем — максимум 512 гигабайт. В качестве альтернативы пользователи могут сохранять некоторые документы в облачном хранилище.

Журналисты также заметили, что функционал карт памяти в смартфонах Samsung всегда был ограничен, так как девайсы компании не поддерживали функцию Adoptable storage. Данная технология позволяет создать из ПЗУ устройства и карты памяти единый массив. В частности, это позволяет сохранять приложения и их данные на внешнем носителе.

В заключении авторы предположили, что в бюджетных смартфонах Samsung останется слот для карты памяти. Специалисты подытожили, что внешний накопитель можно использовать для хранения музыки, видео, фото и другого контента даже с ограничениями.

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