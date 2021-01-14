Samsung выпустила пластиковый Galaxy S21 за 80 тысяч рублей

Samsung представила серию флагманских смартфонов Galaxy S21. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Новая линейка аппаратов корейского бренда состоит из базового флагмана Galaxy S21, а также моделей Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В зависимости от региона продаж устройства получили новейший чип Snapdragon 888 или Exynos 2100. Аппараты вышли с дисплеем Dynamic AMOLED 2X с вырезом под фронтальную камеру. Также экраны поддерживают частоту отображения картинки до 120 герц.

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Младший флагман Galaxy S21, оцененный в 75 тысяч рублей, отличается от остальных корпусом из пластика. Старшая версия смартфона с памятью на 256 гигабайт стоит 80 тысяч рублей. Модель получила 6,2-дюймовый экран, аппараты Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra вышли с дисплеями диагональю 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Флагманы имеют от 8 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 512 гигабайт встроенной памяти. Все модели получили поддержку 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC и влагозащиту по стандарту IP68.

Galaxy S21 и Galaxy S21+ имеют тройную камеру с сенсорами разрешением 12, 12 и 64 мегапикселя и поддержкой 30-кратного увеличения Space Zoom. На задней панели топового флагмана Galaxy S21 Ultra расположена камера на четыре объектива разрешением 108, 12, 10 и 10 мегапикселей. Старшая модель также получила лазерный автофокус и стократное увеличение Space Zoom.

Базовый флагман серии получил аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов, батарея Galaxy S21+ имеет емкость 4800 миллиампер-часов. Топовый флагман Galaxy S21 Ultra укомплектован аккумулятором емкостью 5000 миллиампер-часов.

Стоимость Galaxy S21 составит 799 долларов, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra обойдутся минимум в 999 и 1199 долларов соответственно. В России стоимость Galaxy S21 составит 74 990 рублей, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra обойдутся минимум в 94 990 и 109 990 рублей соответственно. Модели поступят в продажу 5 февраля.