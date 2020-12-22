Samsung удалила высмеивающие iPhone посты в соцсетях

Samsung начала удалять публикации в соцсетях, посвященные отсутствию бесплатного адаптера в комплекте новых iPhone. На это обратили внимание журналисты GizChina.

В аккаунтах социальных сетей южнокорейской компании стали исчезать публикации, в которых Samsung иронизировала над отказом Apple от адаптера в коробке с iPhone. По словам журналистов, это может быть связано с тем, что корпорация намерена отказаться от бесплатных аксессуаров в комплекте своих смартфонов.

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Авторы напомнили, что после выхода iPhone 12 в социальных сетях корейской компании появились публикации, в которых Samsung косвенно высмеивала конкурента. «Наш Galaxy может дать вам все необходимое, начиная от базового зарядного устройства и заканчивая лучшей камерой, производительностью и памятью», — говорилось в одном из постов на Facebook, текст которой приводят журналисты. «Мы думали, что Samsung сосредоточится на упущении Apple и представит смартфон с экраном частотой 120 герц и зарядником в комплекте. Мы были наивны», — отметили авторы издания.

После выхода нового поколения iPhone Apple объявила, что отныне не будет комплектовать свои смартфоны бесплатным зарядным устройством и наушниками. В компании объяснили этот шаг заботой об экологии.

Ранее инсайдеры рассказали, что Samsung не будет класть в коробку с новыми флагманскими смартфонами адаптер для зарядки и проводные наушники. Выход первых устройств бренда без аксессуаров — Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra — намечен на начало 2021 года.